París 2024: La llama olímpica deja Grecia y toma rumbo a Francia

La llama olímpica terminó su recorrido por Grecia este viernes 26 luego de once jornadas desde que fue encendida en las ruinas de Olimpia y en una ceremonia realizada en el estadio Panatenaico se le entregó la delegación del Comité Organizador de París 2024.

El acto simbólico contempló el traspaso del fuego de la marchista griega, y doble campeona europea, Antigoni Drisboti a Gabriella Papadakis, francesa medallista olímpica de patinaje artístico en Beijing 20222.

Luego de lo cual se desarrolló un recorrido interno con el paso de varios deportistas hasta encender el pebetero a manos Ioannis Fountoulis, integrante de la selección helena de Waterpolo que fue presea de plata en los Juegos de Tokio 2021.

Con posterioridad el presidente de Paris 2024, Tony Estanguet, y triple campeón olímpico de canotaje de slalom, agradeció a Grecia por la realización de las ceremonias de encendido y entrega de la llama. “Durante estos once días en todo el país ya hemos podido ver algunas imágenes poderosas, y todo el apego que el pueblo griego siente por la llama. Y ahora qué momento de orgullo y emoción es recibir la llama olímpica en esta ceremonia”.

Los juegos Olímpicos regresan a París luego de un siglo, tema que también abordó Estagnet. “Después de cien años de espera, dentro de doce días la llama volverá a Francia a través del puerto de Marsella. Un enorme agradecimiento a Florent Manaudou, uno de los deportistas olímpicos más emblemáticos de su generación y capitán del relevo, por acompañarnos en esta nueva aventura. Estamos ansiosos".

Este sábado 27 de abril la llama será conducida por la embarcación Belem y llegará el 8 de mayo a Marsella, iniciando un recorrido por toda Francia, y que incluirá a Nueva Caledonia y la Polinesia, para culminar en París con el inicio de los Juegos Olímpicos el próximo 26 de julio.

With three months to go, #Paris2024 has received the Olympic flame!



🇬🇷🔥🇫🇷 Check out the most iconic moments from the Handover Ceremony.#OlympicTorchRelay | #Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/2l7s5D1iCg