El héroe de la U en el clásico ante U. Católica revela la receta de su tarde soñada

Todo es festejos y alegría en Universidad de Chile gracias a la dramática victoria que lograron en el clásico número 200 que jugaron contra U. Católica, válido por la Fecha 10 del Campeonato Nacional y que tuvo como artífice del triunfo azul a uno de sus refuerzos de este 2025.

Los Azules celebraron un triunfo en el epílogo de su encuentro con los Cruzados en el Estadio Nacional obra de un gol en la última jugada del delantero argentino Rodrigo Tucu Contreras, quien se alzó como la gran figura en el coloso de Ñuñoa.

Rodrigo Contreras ingresó a los 77' minutos de juego por Lucas Di Yorio y terminó definiendo el resultado de este Clásico Universitario con su gol a ls 90+7'. Tras el encuentro, entregó sus impresiones de su soñada tarde y reveló las claves que lo han llevado a seguir demostrando su importancia para U. de Chile.

¿Qué dijo Rodrigo Contreras tras ser la figura del Clásico Universitario?

Una vez finalizado el encuentro entre Azules y Cruzados, la transmisión oficial del partido eligió a Rodrigo Contreras como la gran figura de la cancha, instancia en la que el artillero trasandino entregó sus conceptos.

"La verdad estoy muy contento y feliz. La otra vez hablaba con un compañero que en mi carrera tengo como 9 o 10 goles marcando pasado los 90 minutos. Eso es lo que soy yo, trato siempre de dar todo hasta el final, no doy pelota por perdida. Este club se merece mi mayor respeto y compromiso y es lo que estoy haciendo desde el día 1 que llegué acá", declaró Contreras.

Así mismo, indicó el trasfondo del gran presente que lo tiene anotando goles por tercer partido consecutivo con la U. "Mi pilar del día a día es mi hijo. Hace 2 años que lo tengo lejos de casa y también lo mismo con mi mamá y mi hermano, con la distancia se hace muy complicado. Ellos me dan mucha fuerza para seguir y cuando vinieron acá a Chile me dieron mucho ánimo y fuerza para seguir, Eso refleja lo que vengo jugando, se me abrió el arco y vengo haciendo goles", apuntó.

¿Cuánto goles lleva Rodrigo Contreras con Universidad de Chile?

Con su gol a Universidad Católica, Rodrigo Contreras llegó a las tres anotaciones vistiendo la camiseta de la U, alzándose entre los máximos anotadores del elenco que dirige Gustavo Álvarez este 2025.