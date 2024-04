París 2024: Así fue el emocionante encendido de la llama olímpica en Atenas

Este martes comenzó la recta final del camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que se encendiera en Atenas la antorcha olímpica, en una tradicional y emocionante ceremonia.

El evento se realizó en la Antigua Olimpia en Grecia, comenzando con hermosas coreografías de danza típica de sacerdotisas, que hicieron llevadera la espera del momento que todos estábamos esperando.

Fue en este contexto que la actriz griega Mary Mina, estrella invitada a la actividad, fue la encargada de encender la llama olímpica.

🔥 The Olympic flame for #Paris2024 is lit!#Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/1odw4ga9G0