Alexis Sánchez analiza chances de seguir una temporada más en Inter

Alexis Sánchez, de gran nivel en los últimos partidos con Inter de Milán, tiene chances de seguir en el equipo dirigido por Simone Inzaghi en la próxima temporada.

Según informó el corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa en Italia, Mario Gago, el cargado calendario que tendrá Inter la próxima temporada, con Mundial de Clubes y una Champions League con más partidos, abre la puerta para que Inter considere la continuidad del chileno, quien termina su contrato a mediados de año.

Además, Sánchez también suma bonos gracias a su predisposición a jugar como mediapunta, sin competir por el puesto de delantero con Lautaro Martínez, Marcus Thuram y Marko Arnautovic.

Por su parte, el periodista italiano Nicolo Schira, especializado en el "Calciomercato", aseguró que Alexis quiere seguir en Inter y ya rechazó ofertas de la liga saudí, turca y brasileña, a la espera de negociar una posible negociación.

"Se esperan conversaciones con el agente Fernando Felicevich en las próximas semanas para analizar el futuro del jugador chileno", publicó Schira.

El próximo partido de Inter de Milán será el sábado 9 de marzo ante Bologna, a las 14:00 horas (17:00 GMT).

