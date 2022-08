Jugador bosnio que dejó el fútbol para salvarle la vida a su mamá está listo para regresar a las canchas

Una de aquellas situaciones en el que el fútbol nos sorprende se dio en los Balcanes, región donde el jugador bosnio Robert Peric-Komsic decidió alejarse del fútbol para poder salvarle la vida a su mamá.

El 2022 arrancó con una complicada situación para el delantero del HNK Cibalia Vinkovci de la segunda división croata dado que su madre estaba en un complejo momento de salud que durante 13 años le generó un calvario y él no dudó en hacer lo necesario para poder ayudarla.

Fue así como en marzo decidió viajar a Estambul y se sometió a una cirugía donde le extirparon el 70 por ciento del hígado para poder trasplantárselo a Ljiljana.

Robert no lo dudó y se sometió al quirófano por la mujer que lo trajo al mundo y contó: "Su vida corría peligro, su estómago se estaba llenando de agua y era cuestión de días... En el momento en que supe que todas las demás opciones estaban agotadas, empaqué mis cosas y volé a Estambul. Mi misión era clara, curar a mi madre. Todo lo demás era menos importante o completamente sin importancia", explicó.

Y tras su recuperación, el jugador de 23 años está listo para volver a jugar: "Todos mis exámenes son normales, el hígado se regeneró casi por completo dos meses después de la cirugía", contó.

"Me siento muy bien, estoy lleno de motivación, estoy de mejor humor que nunca. Lo que me pasó me fortaleció y realmente siento que estoy listo para grandes cosas. Podría jugar los primeros minutos el próximo fin de semana", añadió.