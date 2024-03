Una abuela argentina se salvó de ser secuestrada por Hamas tras mencionar a Messi

Ester Cunio, una mujer argentina de 90 años, sufrió el ataque de un grupo armado de Hamas, quienes irrumpieron de manera violenta en su casa, pero se salvó de ser secuestrada tras mencionar que era del mismo país de Lionel Messi.

"Siento que me golpean la puerta y eran dos que me dicen: '¿Dónde está tu familia?'. 'Yo no tengo familia. Estoy yo sola', le digo. '¿No ves? Anda a mirar'", a lo que el terrorista respondió: "Vienes conmigo. Acá va a estar todo prendido fuego", empezó contando Ester en Fuente Latina.

Ester no se quedó callada y respondió: "No me hables porque yo tu idioma no lo sé y el hebreo lo hablo mal', le digo. 'Yo hablo en argentino, en castellano'. Entonces me dice: '¿Qué es Argentina? Entonces, le respondo: '¿Miras fútbol?'. Y me responde: 'Sí. El fútbol me gusta'. 'Yo soy de donde es Messi'. Y me contesta: '¿Messi? A mi me gusta Messi'. Ahí me agarró del brazo, me dio el revólver (un rifle AK-47), me puso la mano así -con los dedos en V- y nos sacaron una foto".

Por último, la mujer pidió por sus dos nietos, David y Arie, "si él sabe que yo lo mencioné y por él me salvé, le pediría por mis dos nietos que están ahí. Le pediría por favor que trate de sacarlos porque son chicos que valen oro". Cerró