Carlos Lampe contó que prestó 80 mil dólares al club San José de Oruro

El arquero boliviano Carlos Lampe contó que prestó 80.600 dólares, más de 66 millones de pesos, a su ex club, San José de Oruro, para solventar una gran deuda que arrastraba.

"En San José la situación fue muy complicada, sobretodo en el tema económico. Yo preste 80.600 dólares que no es nada fácil, porque son unos ahorros que uno tiene", dijo al medio Deporte Total.

"Al club le preste 20.600 dólares y al presidente de ese entonces, Wilson Martinez, le preste 60 mil dólares", detalló.

"No sé en qué lo habrán ocupado, tampoco me lo han devuelto", indicó el ex Huachipato, quien habló sobre un reclamo que hizo la escuadra siderúrgica.

"Hicieron un reclamo por mí, por el préstamo que no se les pagó", explicó el meta de la selección boliviana.

Lampe, que milita en Always Ready, estuvo envuelto en una polémica durante los días recién pasados debido a que parte de la prensa boliviana le acusó de rechazar la reducción salarial que propuso el club, pero tuvo que salir a desmentirlo a través de un comunicado en su cuenta oficial.