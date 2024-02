Clubes gastaron 1.460 millones de dólares en traspasos en enero

El fútbol masculino registró un total de 4.716 traspasos en enero de 2024, cifra que supone un incremento del 0,6 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado y que generó un gasto de 1.460 millones de dólares, según la panorámica global de los traspasos internacionales publicada por la FIFA.

Este gasto es un 8,2 por ciento inferior al récord registrado en enero de 2023, aunque se trata de la segunda cifra más alta de la historia tras la del año pasado con 1.600 millones.

Los datos de la FIFA, que publica por cuarta vez consecutiva este informe poco después del cierre del mercado, señalan que entre clubes masculinos y femeninos se realizaron 5.073 traspasos, que incrementan la cantidad de 2023.

Los clubes franceses fueron los que hicieron un mayor gasto en jugadores el último enero, con 291,9 millones de dólares, más del doble del año pasado.

El desembolso de los clubes ingleses (184 millones) se redujo casi un 80 por ciento con respecto a la cantidad récord registrada en el mismo mes de 2023, pese a lo cual hicieron el segundo más alto de todas las federaciones nacionales.

En España el gasto fue de 148,7 millones y los ingresos alcanzaron los 70,1 millones.

El documento indica que los clubes brasileños se situaron a la cabeza en cuanto a ingresos por traspasos, con un total de 251,2 millones de dólares, más del 17 por ciento del total mundial y más del doble que en enero de 2023 (97,3 millones). Su desembolso fue de 122,6 millones.

