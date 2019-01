Dieron por terminada búsqueda de Emiliano Sala: Las posibilidades de supervivencia son remotas

La Policía de Guernsey anunció que se terminó la búsqueda activa del avión que llevaba a Emiliano Sala, asegurando que las posibilidades de supervivencia son "extremadamente remotas".

"Mi equipo ha tratado de reunir toda la información disponible para la operación de rescate, desde que el avión desapareció el lunes en la noche", comienza diciendo en un comunicado el capitán de puerto David Barker.

El encargado de la búsqueda añade: "No hemos podido encontrar ni un rastro de la avioneta, del piloto y del pasajero... Con toda la información disponible hemos tomado la difícil decisión de terminar con la búsqueda".

En esa misma línea, el escrito apunta que "las posibilidades de que hayan sobrevivientes a esta altura son extremadamente remotas".

Este mismo jueves se habían retomado los trabajos de búsqueda, aunque nuevamente sin resultados. Ante esto, determinaron dar por cerrado el proceso.

El avión que traslada a Sala la noche del lunes desapareció en su ruta a Cardiff, lugar donde el delantero iba a jugar.

3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi