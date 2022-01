El fuerte relato de futbolista argentino: Estuve a punto de suicidarme y alguien me salvó la vida

El futbolista argentino Emanuel Mammana relató una dura vivencia personal por la que pasó hace algunos años, situación que incluso lo tuvo al borde de haberse quitado la vida, de no ser por una persona que se levantó como su salvador.

En entrevista con Radio La Red, el jugador de Zenit de San Petersburgo recordó del duro episodio que vivió tras la muerte de sus padres. "Todos a los que les pasó de perder a los papás saben lo duro que es. Tuve las ganas de suicidarme, estuve a punto de hacer una locura. Una persona que me sacó me salvó la vida", contó.

"Estaba por irme a entrenar, después de que pasaran dos meses que no quería saber más nada. Fui solo a tomarme el tren, vi que venía y como que no tenía más ganas de nada, estuve a punto de tirarme. Pero me agarraron del cuello de la polera y me tiraron contra la pared", detalló el ex seleccionado con la "Albiceleste".

Igualmente, Mammana señaló que tras aquella situación su vida dio un giro. "Esa persona dio un buen sermón, no sé quién es pero le agradezco de corazón. Hoy tengo a mi familia y mis hijos. Mis papás no hubieran querido eso", mencionó.