El mundo del fútbol envió mensajes de ánimo a Guardiola tras la pérdida de su madre

Este lunes se conoció del lamentable fallecimiento de la madre del técnico español Josep Guardiola producto del coronavirus, y es por ello que el también ex futbolista recibió múltiples mensajes de ánimo por parte de distintos clubes.

Fue primero el Manchester City, club que dirige "Pep", el que expresó su pésame por el fallecimiento de Dolors Sala Carrió a los 82 años de edad.

Momentos después de conocida la noticia, elencos como Barcelona, Manchester United, Real Madrid y Napoli enviaron sus condolencias al estratega.

- Revisa los mensajes de ánimo a Guardiola:

Desde el FC Barcelona lamentamos la pérdida de Dolors Sala, en estos momentos tan difíciles, y nos sumamos a las muestra de pésame, especialmente para Pep Guardiola, familiares y amigos. Descanse en paz. https://t.co/h2pm0IS4si — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) April 6, 2020

El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Dolors Sala Carrió, madre de Pep Guardiola. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a su familia y a sus seres queridos. — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 6, 2020

Everyone at Manchester United is saddened to hear this terrible news. We send our heartfelt condolences to Pep and his family. #ACityUnited https://t.co/vN3impeJy4 — Manchester United (@ManUtd) April 6, 2020

We're deeply saddened by this heartbreaking news.



Sending our love and strength to Pep and his family at this difficult time 💙❤️ https://t.co/V13JiPZZcP — Arsenal (@Arsenal) April 6, 2020

We are deeply saddened by the news of the passing away of Pep Guardiola's mother, Dolors Sala Carrió: our most heartfelt condolences to the entire Guardiola family



Le nostre condoglianze a Pep Guardiola e alla sua famiglia per la perdita della madre, Dolors Sala Carrió — AC Milan (@acmilan) April 6, 2020