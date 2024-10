Encuentran muerto al futbolista George Baldock, excompañero de Brereton en Inglaterra

Un trágico suceso entristeció esta jornada al fútbol mundial, al conocerse el fallecimiento del futbolista inglés nacionalizado griego George Baldock, quien fue encontrado sin vida en su residencia en Atenas.

De acuerdo a información de la emisora griega SKAI, el cuerpo del jugador de 31 años fue encontrado en la piscina de su hogar en el barrio de Glifada, aunque de momento se desconocen las causas de su deceso y tampoco ha habido alguna declaración oficial de su círculo familiar.

Baldock estaba jugando actualmente en las filas del Panathinaikos, club al que llegó procedente de Sheffield United del fútbol inglés, camiseta que defendió por largas siete temporadas, llegando a coincidir incluso con el chileno Ben Brereton en la campaña 2023-24.

Quien sí se pronunció al respecto fue el propio elenco de Sheffield, que a través de sus redes sociales envió sus condolencias hacia los familiares y honró la memoria de Baldock.

"El Sheffield United Football Club está conmocionado y extremadamente entristecido al enterarse del fallecimiento del exjugador de nuestro club, George Baldock", encabezaron su publicación.

Así mismo, expresaron que: "El defensor dejó el club en el verano después de siete años en Bramall Lane y era extremadamente popular entre los seguidores, el personal y los compañeros de equipo que vestían una camiseta roja y blanca junto a él. Las más sinceras condolencias de todos los asociados con Sheffield United se extienden a la familia y amigos de George.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.



The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB