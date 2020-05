Ex compañero de Zlatan Ibrahimovic: A veces me daba patadas sin razón alguna

El ex compañero de Zlatan Ibrahimovic en Ajax Steven Pienaar contó detalles de la relación que tuvo con el sueco, quien lo golpeaba algunas veces "sin razón".

"A veces, no sé muy bien por qué, se me puso a dar patadas", dijo el ex jugador sudafricano.

"Compartía muchas veces la habitación con él y con -Rafael- Van der Vaart. La cama de Zlatan y la mía estaban muy juntas y con poco espacio. A veces, sin razón alguna, comenzaba a patearme. No tengo idea de por qué, pero era un buen tipo", continuó.

Igualmente Pienaar narró una anécdota que vivieron durante una concentración: "A la 1 de la mañana nos despertó el médico, diciéndonos que un autobús se estaba incendiando. Tomé mi maleta y salí de la habitación corriendo, pero Zlatan me paró y me dijo: 'No te vayas, tienes que llevar mi maleta también'', terminó.