Futbolista iraní será ejecutado por defender derechos de las mujeres

El Sindicato Internacional de Futbolistas, FIFPro, manifestó su indignación por la noticia sobre la condena a muerte del jugador iraní Amir Nasr-Azadani, que milita en Tractor de la Persian Gulf Pro League, por defender los Derechos Humanos y de las mujeres.

De acuerdo a un posteo del gremio, están "conmocionados e indignados por los reportes que señalan que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrentará a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país".

Nasr-Azadani fue sentenciado por "traición a la patria", lo que también fue repudiado por Amnistía Internacional: "La organización pidió a la comunidad internacional que utilice todos los medios necesarios para presionar al gobierno iraní para que detenga las ejecuciones y la pena de muerte".

El zaguero de 26 años fue acusado por el régimen de "moharebeh", o "enemistad con Dios" y esto conlleva ejecución en la horca.

