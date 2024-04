Damián Pizarro rompió un récord con su primer gol de la temporada

Damián Pizarro no había tenido una buena temporada con Colo Colo, de hecho no había marcado en este campeonato, y le cupo la responsabilidad de reemplazar al lesionado Guillermo Paiva. Más aún, el “Cacique” llegaba con la obligatoriedad de imponerse a Unión La Calera si no quería perder terreno en el torneo y que los líderes se le alejaran aún más.

Colo Colo cumplió, ganó 3-1. Y el responsable fue Damián Pizarro, que aportó en dos de las anotaciones. Y no sólo eso. La apertura de la cuenta a los 21 segundos de juego se convirtió en la anotación más rápida de esta temporada. Así lo rubricó TNT Sports, el canal encargado de las transmisiones del fútbol chileno.

La actuación de Damián Pizarro fue tan positiva para el delantero que el nuevo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, estudia la posibilidad que el ariete no parta a mitad de año al Udinese, si no que se quede por el resto de temporada.