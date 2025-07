Peñarol aprieta por Brayan Cortés y urge a Colo Colo por una respuesta

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, rompió el silencio y se refirió al estado actual de las negociaciones con Colo Colo por el arquero Brayan Cortés, quien nuevamente quedó al margen en el cuadro albo y no sumó minutos en el reciente amistoso ante Real Valladolid.

En conversación con la prensa uruguaya, el timonel de Peñarol fue claro y aseguró que de su parte ya hicieron todo lo posible para cerrar el fichaje del arquero del Cacique.

Ruglio reconoció que ya pusieron una oferta sobre la mesa a Colo Colo por los servicios del Indio, pero indicó que no hay nada cerrado por el momento.

🤨 Peñarol deja en manos de Colo Colo la decisión final por Cortés

Sobre las negociaciones que mantienen con Colo Colo, el presidente de Peñarol fue claro al respecto y aclaró que esperan la aprobación o rechazo desde Macul.

"Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Las condiciones para Colo Colo y para el arquero están mandadas. Después, ya no depende de nosotros, manifestó Ruglio, para luego agregar que "Ayer se precipitó un poco la noticia, pero nosotros todavía no lo tenemos hecho oficialmente. Hasta que no sea oficial, el fichaje se puede caer. Tenemos que esperar respuesta desde allá (Colo Colo)".

🤝 ¿Cuál es la oferta que hizo Peñarol a Colo Colo por Cortés?

La operación que presentó el Carbonero por el fichaje de Cortés consiste en un préstamo hasta diciembre de este año, en el que el cuadro uruguayo pagaría 100 mil dólares y se harían cargo de pagar una parte del sueldo del golero, alrededor de 20 mil de la moneda norteamericana.

📊 Los números de Brayan Cortés en Colo Colo

🏟️ 223 partidos jugados

⚽ 222 goles recibidos

🚫 86 porterías en cero

⏰ 19.841 minutos jugados

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

