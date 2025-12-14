Tras el descenso de Unión Española, el ánimo en Santa Laura estuvo muy lejos de apagarse. Pese a que el histórico equipo de Independencia cayó en cancha, no todo está dicho con su vuelta a la Primera B después de tanto tiempo.

Y es que mientras el campeonato se cerró con la última fecha, la lucha en los escritorios de la ANFP sigue abierta. La dirigencia hispana decidió casarse con el reglamento y jugar su última carta: presentaron un reclamo ante el ente del fútbol chileno junto a Deportes Iquique por un lío entre las bases y el reglamento, y tomaron una decisión extra si es que desestiman su queja.

⚖️ La última carta de Unión Española ante la ANFP

Jorge Segovia, dueño del equipo hispano, dejó claro que el club no está dispuesto a aceptar un cierre sin discusión sobre su reclamo: “Si recibimos, ‘un portazo’ de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema“, declaró en una entrevista en La Tercera.

El ruido de una posible salvación administrativa tampoco parece incomodarlo. Segovia lo asume como parte de la historia del fútbol: “Si se dice que Unión se salvó por secretaría, no sería el primer caso que ocurre y, por tanto, no nos ofende” y agregó que “nos han afectado muchas situaciones, muchos lesionados. Probablemente, nos equivocamos con algunas contrataciones (…) Si fue un error haber alargado más o menos el proceso de José Luis Sierra, no lo sé. Eso queda para lo que pudo ser y no fue. No culpo al Coto, no culpo a nadie. Yo asumo toda la responsabilidad”.

🔴 El 2026 en el horizonte y una llamada que ilusiona

Mientras la ANFP analiza el reclamo, en Santa Laura el futuro ya empezó a escribirse. El plantel 2026 se proyecta con juveniles, jugadores de casa y experiencia. Y en medio de ese dibujo apareció un nombre que despertó memoria y cariño. “Habrá un poco de todo. Habrá jugadores de casa, juveniles y, por supuesto, gente con experiencia. Hace unos días me llamó Emiliano Vecchio para decirme que quería volver y le dije que bienvenido. Creo que el próximo año estará con nosotros”.

Por ahora solo queda esperar para saber qué sucederá con el reclamo de la Furia Roja y los Dragones Celestes, pero lo cierto es que Unión Española ya advirtió con utilizar su última carta, y eso le puede traer un gran problema a la entidad encabezada por Pablo Milad.