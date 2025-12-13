El plantel de Colo Colo está aprovechando unos días de vacaciones antes de comenzar a preparar la temporada 2026. Sin embargo, quienes sí están trabajando arduamente son los dirigentes de Blanco y Negro, quienes tienen la misión de conformar un equipo competitivo, pero con poco dinero.

Tras las salidas de Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vegas, Matías Moya y Emiliano Amor, ya comenzó la danza de nombres de los futbolistas que podrían arribar al Monumental. Mientras eso sucede, uno de los jugadores que no fue renovado, prepara una despedida masiva con hinchas del Cacique para retribuir el cariño que le entregaron durante su estadía en Macul.

Se trata de Emiliano Amor, que no tardó en publicar una emotiva despedida del club y decidió hacer un evento para compartir con los hinchas. Entérate de todas las novedades del Cacique en Colo Colo Hoy.

📌 Todas las noticias de Colo Colo de este sábado 13 de diciembre





