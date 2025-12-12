Unión Española avanza firme en la reestructuración de su plantel para afrontar un año decisivo en la Primera B. Con Gonzalo Villagra confirmado como director técnico, el club comenzó a despejar las dudas que arrastraba desde el cierre del torneo pasado. Entre ellas, la más insistente era el futuro de su capitán, Pablo Aránguiz.

El volante ofensivo, uno de los jugadores más influyentes del equipo en la última campaña, tenía en vilo a buena parte de la hinchada hispana. En medio del inicio del mercado de pases, su continuidad se transformó en la gran incógnita.

⚽ Decisión de Pablo Aránguiz: el escenario final

Tras semanas de especulación, el propio Aránguiz terminó con el suspenso: seguirá una temporada más en Unión Española. Según la información de AS Chile, la determinación fue tomada en conjunto con la dirigencia, que considera al formado en casa como una pieza clave tanto en lo futbolístico como en el liderazgo del camarín. El jugador, que mantiene contrato vigente hasta finales de la próxima temporada, optó por mantener su compromiso con el club de Independencia.

Sin embargo, desde Santa Laura recalcan que la opción de una salida no está completamente cerrada. Solo una propuesta “imposible de rechazar” desde el exterior podría modificar el panorama, aunque por ahora ese escenario parece distante. Aránguiz está enfocado en encabezar el nuevo proyecto que impulsa Villagra.