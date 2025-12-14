El Real Madrid enfrenta una de sus pruebas más incómodas de la temporada en Mendizorroza. Luego de dos derrotas consecutivas que sacudieron el ambiente en el Santiago Bernabéu, el equipo de Xabi Alonso llega obligado a reaccionar ante un Alavés que se hace fuerte como local y que ve en este partido una oportunidad histórica para dar un golpe en LaLiga.

La presión es total sobre el conjunto merengue. De pasar de tener ventaja sobre el Barcelona a quedar varios puntos por detrás en pocas jornadas, el margen de error se agotó. En ese escenario, el posible regreso de Kylian Mbappé —tras superar molestias físicas— aparece como la gran noticia para un cuadro blanco golpeado por las bajas, las sanciones y las dudas futbolísticas. Un triunfo sería un bálsamo necesario; otro tropiezo, una señal de alarma aún mayor.

Al frente estará un conjunto Babazorro revitalizado, que viene de ganar el derbi vasco ante la Real Sociedad y que sueña con acercarse a los puestos europeos. Con estadio lleno, intensidad defensiva y un rival cargado de urgencias, el cruce reúne todos los condimentos para un seguimiento EN VIVO cargado de tensión.

⏱️ Alavés vs Real Madrid, minuto a minuto