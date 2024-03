Irán destituyó a la primera mujer que iba a arbitrar un partido masculino de fútbol

La liga de fútbol iraní destituyó este miércoles a la que iba a convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de fútbol masculino en el país persa y ahora todos los jueces serán hombres en el derbi de Teherán.

"Fue una decisión que tomó el Comité del Arbitraje, con lo cual se eliminan todas las posibles polémicas", afirmó el presidente del la Organización de la Liga del fútbol iraní, Soheil Mahdi, informó la agencia estatal IRNA.

Mahdi no indicó a que se refería con las "posibles polémicas".

Mahsa Ghorbani iba a ser la primera mujer en formar parte de un equipo de arbitraje en un partido de fútbol masculino en Irán, aunque su rol iba a estar limitado al VAR, lo que había suscitado esperanzas de que las mujeres jueguen un papel más importante en el fútbol masculino.

Ahora será sustituida por el varón Saadolah Golmoradi en la sala del VAR en el encuentro de esta noche en Teherán entre Esteghlal y Persépolis, en el mayor derbi del fútbol iraní y de toda Asia, que enfrenta a dos rivales históricos divididos por motivos históricos, deportivos y sociales.

Durante 40 años, la República Islámica de Irán no permitió la asistencia de mujeres a los estadios, un tabú que se rompió en 2019 en un Irán-Camboya al que acudieron 3.500 mujeres, ante las presiones de la FIFA.

En enero de 2022, por segunda vez en cuatro décadas, se permitió la asistencia en Teherán de unas 2.000 aficionadas al encuentro de Irán contra Irak.

Desde entonces, las autoridades iraníes permiten la asistencia de un número limitado de mujeres en algunos partidos de fútbol en el país.

