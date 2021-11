Jugador homosexual reveló que le atemoriza jugar el Mundial de Qatar 2022

El futbolista australiano Joshua Cavallo, que hizo noticia durante las últimas semanas por dar a conocer su homosexualidad, reconoció en una entrevista que le atemoriza jugar el Mundial de Qatar 2022 por las rígidas leyes de ese país.

"Me entristece decirlo, leí algo que en Qatar le dan pena de muerte a la gente gay. Es algo por lo que me da miedo y no me gustaría ir a Qatar", contó en una conversación con The Guardian.

"Uno de los grandes logros de un futbolista profesional sería jugar por tu país y saber que el Mundial es en un país que no apoya a la gente gay y pone en riesgo su vida, me atemoriza y hace reevaluarlo, ¿mi vida es más importante que hacer algo muy bueno en mi carrera?", cuestionó.

Según contó la CNN internacional, en Qatar existe una corte en la cual es posible que los musulmanes sean condenados a muerte por sus conductas sexuales, pero al parecer no ha sido nadie ejecutado por eso".