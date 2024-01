La brasileña Marta recibió un The Best honorífico y nuevo premio llevará su nombre

La legendaria futbolista brasileña Marta fue honrada en los FIFA The Best con un premio especial por su trayectoria, además de una segunda distinción.

La medallista olímpica y múltiple mejor jugadora del mundo subió al escenario en Londres y recibió el galardón y expresó que "por supuesto esto me hace extremadamente feliz, es un gran honor para mí recibir este reconocimiento".

Absolutely legendary ⭐️🇧🇷 Marta delivered a heartfelt speech at the FIFA Best Awards ❤️ pic.twitter.com/hBQ68bzteb

Además, la FIFA nombró a la nueva categoría de mejor gol femenino, que debutará en 2025, como Premio Marta, similar al actual Premio Puskás que pasará a ser de carácter únicamente masculino.

La Confederación Brasileña de Fútbol destacó el premio para Marta. La CBF celebró que la "10" es "la primera, entre hombres y mujeres, en recibir un homenaje en actividad". La veterana actualmente juega para Orlando Pride de Estados Unidos.

Marta é a primeira jogadora imortalizada em cerimônia do FIFA The Best! 👑🇧🇷



Ela se tornou a primeira entre homens e mulheres a receber a homenagem ainda em atividade.



Além disso, homens e mulheres concorriam ao Prêmio Puskás pelo gol mais bonito do ano. A partir da próxima… pic.twitter.com/5xBKXv1WiG