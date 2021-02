La IFFHS eligió a Lionel Messi y Neymar como los mejores de la década en Conmebol

El portugués Cristiano Ronaldo, ex jugador de Real Madrid y actualmente en Juventus, y su ex compañero Sergio Ramos, fueron considerados los mejores jugadores de la década de la UEFA por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), mientras que el argentino Lionel Messi (Barcelona) y el brasileño Neymar, también ex azulgrana y ahora en PSG, fueron los mejores de la Conmebol.

Cristiano Ronaldo, que ya se ha convertido en el máximo goleador de la historia del fútbol, precede en la lista de esta institución a Ramos y a Manuel Neuer, guardameta de Bayern Múnich.

Mientras, Messi y Neymar encabezan la tabla de la Conmebol por delante de otro ex barcelonista, el brasileño Dani Alves.

El surcoreano Heung Min Son encabeza la lista de Asia por delante del nipón Keisuke Honda y el saudí Salem Al Dawsari.

El egipcio Mohamed Salah encabeza la tabla de África por delante del senegalés Sadio Mane y del argelino Riyadh Mahrez.