Luis Enrique: Me gustaría volver a Barcelona, pero es difícil que se crucen los caminos

Luis Enrique, entrenador de París Saint-Germain se refirió al próximo encuentro que tendrán ante Barcelona por los cuartos de final de la Champions League, en donde dejó las puertas abiertas para volver a ser entrenador de los Culés, aunque admitió que es difícil que suceda.

"Por ganas y lo que significa el Barça me gustaría volver, pero la realidad dice que es muy difícil que se vuelvan a cruzar los caminos. Es difícil que coincida que yo esté libre y que el Barça me necesite o me quiera. Este verano, por lo que ha dicho Xavi, necesita entrenador, pero yo tengo contrato y tengo la norma de cumplirlos. Estoy encantado en el PSG y no voy a romper el contrato", dijo en un directo en su canal de Twitch.

"Un sorteo de Champions con morbo por todos lados, especialmente para mí. Estaba relativamente claro que a mi equipo le iba a tocar un español. Nos tocó el Barça y espero que la semifinal sea para PSG. Soy culé y socio desde hace más de 25 años, pero es mi profesión e intentaré con todo mi empeño ayudar a mi equipo a ganar la eliminatoria", dijo.

"Es evidente que no es la mejor temporada del Barcelona, pero van a llegar en su mejor momento. A nivel personal va a ser difícil, pero me debo al club que decidió apoyarme", agregó.

En caso de que avancen a las semifinales, Luis Enrique llamó la atención al elegir a Atlético de Madrid como su rival por sobre Borussia Dortmund.

"La vena por una parte de que sea español me dice que el Atlético de Madrid y si pasa el Dortmund había quedado con su entrenador de vernos en la final cuando nos enfrentamos en la fase de grupos. En la final no sé si quiero un equipo español, estaría bien jugar ante Pep Guardiola o Arteta", afirmó, dejando claro que no quiere al Real Madrid como rival.

Por último, también dejó ver su ilusión por volver a dirigir a la selección española: "Me gustaría volver a la selección, fue una experiencia única que nos hizo crecer mucho como 'staff'. Fui vilipendiado, pero no pasa nada, es una etapa inolvidable. Aportó mucho conocimiento, tuve toda la confianza y apoyo, rodeado de gente de mucho nivel. Claro que volvería, sin ninguna duda, a representar a mi país", cerró.