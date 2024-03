Marcelino Núñez y Darío Osorio son elogiados a nivel internacional tras duelo con Francia

Pese a la derrota por 3-2 frente a Francia, el partido dejó buenas sensaciones en "La Roja". No solo por lo que proyectó dentro del campo de juego, mostrando competitividad de cara a las dos competiciones importantes que debe afrontar en los próximos meses: La Copa América 2024 en junio y las clasificatorias en septiembre; sino que también por el nivel mostrado por algunos jugadores en suelo europeo.

Más allá del resultado, el partido ante los subcampeones del mundo también dejó un saldo positivo en los rendimientos individuales, siendo Marcelino Núñez uno de los jugadores destacados a nivel internacional.

El ex volante de Universidad Católica tuvo una participación protagónica frente a los galos marcando el primer gol. Méritos que le valieron tener una calificación 7 de su partido por parte del diario francés L'Équipe, misma nota que recibieron los locales Kolo Muani, Youssouf Fofana y Theo Hernández.

Otro de los destacados fue Darío Osorio, ya que en el estadio se encontraba Elijah Michiels, video scout del Malmö FF, club en el que militó el sueco-chileno Miiko Albornoz, y donde se encarga de analizar, escribir informes, evaluar jugadores y equipos mediante el estudio de videos de sus partidos.

Michiels compartió en su cuenta de "X" el golazo de Osorio ante Francia y destacó: "Darío Osorio debería ser el nuevo jugador principal de la era de Chile".

Pero no solo a Osorio lo tiene en la mira, sino también a Lucas Assadi: "Ahora necesito que Lucas Assadi consiga algunos minutos para Chile", indicó.

Dario Osorio should be the new Chile era main player.



Now I need to see Lucas Assadi getting some minutes for Chile.