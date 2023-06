Marco Rojas y selección neozelandesa se negaron a jugar el segundo tiempo con Qatar

La selección neozelandesa, que tuvo como titular a Marco Rojas, se retiró tras el descanso del encuentro amistoso que jugaba este lunes con la de Qatar en la localidad austríaca de Ritzing a causa de los supuestos insultos racistas recibidos por el defensa Michael Boxall por parte de un jugador rival.

"Michael Boxall fue objeto de insultos racistas durante la primera parte del encuentro por parte de un jugar qatarí. No se tomó ninguna medida oficial, por lo que el equipo acordó no salir en la segunda parte del partido", señaló la Federación Neozelandesa a través de las redes sociales.

A los cuarenta minutos de juego el jugador qatarí Yousuf Abdurisag, según se puede ver en imágenes difundidas por la redes sociales, parece dirigirse antes de un lanzamiento de falta al defensa Michael Boxall, lo que provocó el enfado de los jugadores neozelandeses.

This was the supposed incident that led to the racial abuse from Qatar player Yusuf Abdurisag towards Michael Boxall. 🎥: Sky Sport, Stuff Sport pic.twitter.com/EdKqzsR8KI

Pese que el equipo oceánico, que dominaba desde los 17 minutos de juego en el marcador (1-0) gracias a un tanto de Marko Stamenic, continuó en el campo los cinco minutos que faltaban para concluir la primera mitad, tras el descanso no volvió al terreno de juego.

La Federación Qatarí, que no hizo ninguna mención al incidente, se limitó a señalar en sus redes sociales que la selección neozelandesa se había "retirado" del encuentro amistoso que le enfrentó este lunes con los del portugués Carlos Queiroz.

"Nueva Zelanda se retiró del partido amistoso contra nuestra selección que se disputaba hoy, 19 de junio de 2023, en Austria, como parte de los preparativos para la Copa Oro", indicó escuetamente la Federación.

