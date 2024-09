Pep Guardiola contó que no usa Whatsapp y por qué además no tiene redes sociales

En una entrevista exclusiva con Sky Sports, Pep Guardiola desveló aspectos inéditos de su vida fuera de la cancha y sus métodos de trabajo. El técnico del Manchester City, con 39 títulos en su haber, sorprendió al hablar sobre su desconexión digital y su relación cercana con los jugadores.

Guardiola, conocido por su meticuloso enfoque al fútbol, confesó no usar WhatsApp ni otras redes sociales. "No, no tengo WhatsApp. ¿Por qué? No me gustan los correos, ni WhatsApp ni nada de eso. Solo tengo un teléfono. Ni TikTok, Twitter y Instagram, nada. Solo mi teléfono y mensajes, ya está", afirmó el español, revelando que sus hijas lo apoyan en su decisión de mantenerse alejado del mundo digital.

Otra peculiaridad de Pep Guardiola: no es que no tenga redes sociales, algo que más o menos se podía esperar, es que ni siquiera tiene whatsapp en su móvil



📽️@SkySportsPL pic.twitter.com/jHXF62MyxS — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 13, 2024

La cordial relación que Guardiola mantiene con sus jugadores en el Manchester City

Durante la entrevista, Pep compartió que evita contactar a sus jugadores en vacaciones, a menos que sea por asuntos personales. "No hablo en verano (invierno en Sudamérica), ni los felicito por sus logros, pero generalmente no estamos en contacto, salvo en ocasiones especiales. Cada uno tiene su vida privada. Hablamos de nuestra vida privada en nuestro día, por ejemplo, si alguien va a ser padre, les pregunto cómo se encuentra su mujer y cosas así" .

El entrenador también discutió cómo ha reducido el tiempo dedicado a analizar videos de partidos. Ahora, confía más en su intuición y experiencia. "Cuando era más joven, mucho más que ahora. Soy más vago, jajaja".

Don Jose Pep Guardiola 🗣️ pic.twitter.com/9eHIkNa47T — Gotham (@GothamMCFC) September 11, 2024

La especial asesora de imagen que tiene Guardiola

Respecto a su estilo personal, Guardiola aclaró que no sigue ninguna política del club sobre su vestimenta. "No tengo ninguna obligación de como vestirme en el club. Es mi decisión". Posteriormente, reveló quién es su consejera para elegir la ropa que usa en el banco de suplentes: "Mi esposa me ayuda"

Finalmente, Guardiola admitió que no disfruta enfrentarse a ex-asistentes como Mikel Arteta. "No los disfruto. ¿Si lo encuentro peor? Sí, porque me siento más débil" , concluyó el técnico, quien sigue liderando al Manchester City en la Premier League.