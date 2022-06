Popular cuenta internacional de memes usó foto de Dituro para bromear sobre Lukaku

La polémica situación vivida en el clásico entre Colo Colo y la UC en febrero del 2020, cuando Matías Dituro recibió un teléfono móvil como proyectil en el Estadio Monumental, sigue generando memes alrededor del orbe.

De hecho, este miércoles la cuenta de Twitter @FootballlTrolls, que cuenta con casi 130.000 seguidores, la utilizó para burlarse de Romelu Lukaku.

El conocido perfil publicó la imagen junto al mensaje: "Cariño, espera... hay un contragolpe. Ah, no finalices la llamada... es Lukaku".

El atacante belga tuvo un irregular paso por Chelsea tras una grandiosa temporada en Inter de Milán, por una serie de problemas que le hicieron comentar sus deseos de regresar a los lombardos.

"Baby wait. There's a counter attack"



"Ah. Do not end the call. It's Lukaku" pic.twitter.com/Cl4h1sJT1g