Thierry Henry confesó que tuvo depresión: "Lloraba casi cada día"

Thierry Henry, leyenda de la selección francesa y actual entrenador Sub-21 de su país, reveló en una entrevista con el podcast "The Diary of a CEO" haber enfrentado depresión durante su carrera futbolística y más allá de ella, una lucha que se remonta a su infancia y resurgió mientras entrenaba en Canadá durante la pandemia de Covid-19.

"Mentí durante mucho tiempo porque la sociedad no estaba preparada para escuchar lo que tenía que decir", declaró el histórico delantero, campeón del Mundo en 1998.

El máximo goleador en la historia de Arsenal reveló que la depresión lo acompañó durante sus años de éxito, aunque no era plenamente consciente de ello. "A lo largo de mi carrera, y desde mi nacimiento, he debido tener depresión. ¿Lo sabía? No. ¿Hice algo para remediarlo? No. Pero me adapté a un cierto modo de vida", confesó.

El exfutbolista de 46 años relató haber pasado un año separado de sus hijos, quienes se encontraban en Europa, durante los momentos más difíciles de la crisis sanitaria. El confinamiento y la lejanía de su familia desencadenaron una comprensión repentina de su situación mental. "Lloraba casi cada día, sin motivo", "Las lágrimas venían solas. ¿Por qué? No lo sé, pero quizás estaban ahí desde hacía mucho tiempo" reflexionó.

Henry también señaló que su vulnerabilidad mental podría estar relacionada con la búsqueda constante de la aprobación de su padre, quien solía ser crítico con su desempeño en el campo. Aunque esa presión paterna influyó en su carrera deportiva, reconoció que no contribuyó positivamente a su bienestar personal.