Tradicional club sorprendió y puso a la venta los viejos focos de su estadio

Anderlecht de Bélgica sorprendió a sus seguidores al poner en venta como objeto decorativo o de colección los viejos focos del estadio de fútbol Lotto Park de Bruselas, retirados para ser sustituidos por luces LED más eficientes y ofertados ahora por 100 euros la unidad.

"Esas lámparas han estado aquí desde hace más de 25 años, por lo que han sido testigos de muchos partidos importantes de nuestra historia", explicó a la televisión local BX1 el responsable de comunicación del club, Mathias Declerc.

Algunos aficionados, sin embargo, se han mostrado sorprendidos por la iniciativa comercial del histórico club de la capital.

"Soy aficionado de Sporting de Anderlecht, pero las lámparas no me dicen nada. No sé qué se puede hacer con un foco que ha estado sobre la tribuna, y sobre el que las palomas han hecho sus necesidades", comentaba al mismo canal en un bar frente a la entrada del estadio un seguidor llamado Marco.

Tampoco el dueño del establecimiento, Carlos Da Silva, sabría qué hacer con una de esas reliquias.

"Si tuviera un gran castillo, quizá compraría uno para iluminarlo. Pero no tengo un castillo", señaló.

En todo caso, el club precisa que aunque las lámparas aún funcionen, están "destinadas principalmente a decoración o colección", ya que "no han sido diseñadas para conectarse a una red eléctrica residencial como la de tu casa".

Según informó Anderlecht en un comunicado, las primeras cien unidades se agotaron en sólo hora y media, por lo que la recaudación sería de unos 10.000 euros. Pero se ha habilitado una lista de espera por si aparecen más unidades que puedan ponerse a la venta.