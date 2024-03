Xabi Alonso le comunicó a sus jugadores que se quedará en Leverkusen

El entrenador español del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, quien sonó como candidato para las bancas del Bayern Múnich y Liverpool, ha decidido quedarse en el club de las aspirinas y luchar por la Liga de Campeones de Europa.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el vasco le comentó su decisión a sus jugadores este viernes, en la última práctica antes del partido de este sábado 30 de marzo ante el Hoffenheim.

En esa reunión, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010, le dijo a su plantilla que su motivación para quedarse es la de ser campeón de Alemania y buscar la primera Champions para la institución.

Xabi Alonso llegó al Leverkusen en 2022 y actualmente tiene al club en el primer lugar de la Bundesliga, a 10 puntos de distancia del Bayern Múnich y con ocho fechas por delante.

🚨🚨 BREAKING! Xabi Alonso: “I had a good meeting with Bayer Leverkusen and I informed them that I will STAY and continue at the club”.



“After lot of talks about my future, I used the break to reflect and make my decision”.



“This is the place to be for me”. ⚫️🔴 pic.twitter.com/QM4fzyQp14