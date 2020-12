Yefferson Soteldo dio positivo por Covid-19 en la previa de duelo de Santos por la Libertadores

El delantero venezolano Yefferson Soteldo dio positivo por Covid-19 en la previa del importante duelo de su equipo Santos ante Gremio de César Pinares, por los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores, en Porto Alegre.

Según informó el elenco paulista, Soteldo presentó síntomas el pasado sábado, pero su primer test dio negativo. No obstante, por precaución se le realizó un nuevo examen, el cual dio positivo, por lo que quedó aislado en el hotel de concentración.

Con esto, el ex Universidad de Chile se perderá este duelo y también será baja probablemente para la vuelta del próximo miércoles, además de los próximos partidos del Brasileirao.

En Gremio, por su parte, Pinares será titular para este compromiso.

Por precaução, porém, o Santos optou por fazer um novo exame de coronavírus no jogador após a apresentação dos sintomas e o resultado foi positivo. Com isso, Soteldo foi isolado no hotel em Porto Alegre e não estará em campo na Arena do Grêmio.