Iván Zamorano y el inicio de la era Gareca: “Quedó demostrado que sí podemos ser un equipo competitivo”

El exdelantero del Real Madrid y la selección chilena, Iván Zamorano, estuvo presente este sábado en la inauguración de una academia del Inter de Milán en Chicureo, momento en que el exgoleador se refirió al exitoso comienzo de la era de Ricardo Gareca al mando de "La Roja".

"Contra Albania quedó demostrado que sí podemos ser un equipo competitivo, sí podemos ser un equipo comprometido con una filosofía y sí podemos ser un equipo que pueda luchar por algo importante. El comienzo se ve muy optimista", comenzó diciendo Iván.

"Esta nueva era con Gareca me tiene muy esperanzado. Espero que podamos hacer una buena Copa América y que nos sirva de crecimiento y fortalecimiento a nivel de grupo, para poder enfrentar lo que queda de Eliminatorias. No podemos no ir a un tercer Mundial seguido. Yo estoy optimista", replicó el ex Inter de Milàn.

También tuvo elogios para el delantero Eduardo Vargas quién tras dos años ausente de la selección, regresó y marcó un gol. "Al margen de si está jugando o no en su club, se ha reflejado históricamente que cada vez que Edu venía a la selección, rendía. Si bien ha pasado por momentos no tan buenos, todavía puede entregarle mucho a Chile. Ayer lo demostró, tuvo una y la metió adentro, eso quiere decir que es un goleador nato", comentó.

Por otro lado tuvo palabras para el retorno de Claudio Bravo al arco del combinado nacional y su capitanía. "Aunque ayer no le llegaron a Claudio, sabemos que tenemos un gran arquero, es nuestro capitán, es un tipo que transmite muchísima seguridad con los pies sobre la tierra y une al grupo", afirmó.

Adicionalmente, destacó el partido de Alexis Sànchez ante Albania. "De Alexis pueden decir lo que quieran, si juega o no juega en el Inter, pero cuando se pone la camiseta de Chile es otro Alexis. Hoy está desarrollando otra idea de su juego que le puede ser muy útil a Gareca", finalizó.