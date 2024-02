Exjugador brasileño sobre Sampaoli: Era divertido al ser tan insoportable

El exfutbolista brasileño Fabio Santos lanzó críticas en contra del técnico Jorge Sampaoli, quien lo dirigió cuando estuvo en Atlético Mineiro, calificándolo como una persona "insoportable".

"Estuve cuatro meses dándole los buenos días, luego al cuarto mes desistí", contó en palabras a ESPN reproducidas por el medio Globo Esporte.

"Te mira y no te dice buenos días. ¿Qué está haciendo este pequeño? (...) Les dije a los muchachos que en realidad era divertido porque era muy insoportable", agregó.

Para Santos, la situación con el DT llegaba "a ser divertida": "Uno dice que este tipo debe estar bromeando, no es posible".

También postuló que el exseleccionador de Chile tenía cada día un temperamento distinto, mientras que no gestionaba bien al equipo: "En tres, cuatro meses, el tipo no me dio los buenos días. ¿Era grave? Dije, no es personal, es algo suyo. Había días que llegaba muy simpático, contando una historia y yo decía: 'Ahora se va'. Al otro día no habló con nadie, sólo maldijo".

De todas maneras, contó que con el rosarino "aprendí mucho. Era un buen entrenador. No se le hizo tan fácil en Flamengo, pero tenía muchas cosas que me gustan en el fútbol y pude aprender de él".