Sergio Agüero barrió con Jorge Sampaoli: Te decía una cosa y después hacía otra

El ex delantero de la selección argentina Sergio Agüero volvió a criticar al técnico Jorge Sampaoli, con quien coincidió en el Mundial de Rusia 2018, donde la "albiceleste" tuvo un pobre desempeño.

El "Kun" reveló que se tuvo que operar de urgencia antes de la cita mundialista y que el ex técnico de la U casi lo dejó fuera de la nómina final.

"Nos teníamos que presentar el 22 de mayo y yo fui el 8 porque él me llamó y me dijo 'Vení, tenés que ser el mejor 9 del Mundial, venite para acá (Argentina)'", dijo Agüero en conversación con TyCSports.

"No voy a decir el nombre de quién me lo dijo, pero me avisaron que si no entrenaba a la par del grupo, que ya estaba completo, no iba al Mundial. Por suerte no pasó nada, pero empecé a entrenar a la par una semana antes de lo previsto. En un momento dije 'Este loco me va a dejar afuera del Mundial'", añadió.

El ex delantero de Manchester City se molestó con Sampaoli tras no ser considerado en los siguientes encuentros pese a marcar en el debut frente a Islandia.

"El primer partido de Rusia fue de los mejores míos con la selección argentina. Me operé antes, hice todo para llegar perfecto, hice el gol en ese partido y terminé no jugando. Estaba muy bien y es la realidad, en condiciones plenas", agregó.

"Creo que fue uno de los años que mejor me preparé, y cuando al segundo partido ya no jugué se me vino todo abajo, porque el entrenador te decía una cosa antes, y en el Mundial terminó haciendo otras cosas", sentenció el ex futbolista.

Tras la eliminación de la Copa del Mundo, donde Agüero anotó dos goles, Sampaoli dejó la dirección técnica de la selección argentina.