DT de Palmeiras acusó que peticiones por fichaje de Valdivia provienen de bots en redes sociales

El entrenador brasileño de Palmeiras Vanderlei Luxemburgo aseguró que ha recibido varias peticiones en redes sociales para contratar al chileno Jorge Valdivia, aunque sostuvo que cree que se trata de perfiles falsos que buscan convencerlo.

"Existe una técnica. Se contrata a una empresa y ella dispara en Instagram, para que aparezca el nombre de una persona repetidamente y varias veces. Son empresarios que las contratan, van a mi Instagram y ponen 500 veces a Valdivia", sentenció el estratega en una transmisión en vivo por la mencionada red social.

Luxemburgo agregó: "Sé cómo funciona. Dirigen un grupo de 50 mil personas repetidamente, con esos bots. No tengo dudas de que es un bot el que envía 500 veces el nombre de Valdivia. Mira, el bot sigue enviando el nombre de Valdivia. Piensan que no sé cómo funciona. Pero no tengo información de una oferta. Si estuviéramos interesados, lo discutiríamos internamente".

"Luxa" ya dirigió a Valdivia entre 2008 y 2009 en el "verdao", donde se pudo ver una de las mejores versiones del jugador nacional en su carrera.