El controversial live de Anita Alvarado con declaraciones contra Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz

Jorge Valdivia, retirado ex volante de Colo Colo y la selección chilena, fue tendencia en redes sociales este domingo debido a unas controversiales declaraciones de Anita Alvarado, la conocida "Geisha chilena".

En un extenso live de Instagram, Alvarado respondió a unas críticas de Daniela Aránguiz, esposa de Valdivia, y en ese contexto la "Geisha" realizó acusaciones que involucran al "Mago".

Según el relato de Alvarado, Valdivia fue infiel a Aránguiz ya que tuvo un romante con su hija Angie, cuando ésta tenía 17 años.

"Yo conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada. El padre rogaba para que siguiera con el Mago. Llegaba en taxi a la casa. En el condominio lo conocían todos", aseguró Alvarado, dirigiéndose a Daniela Aránguiz.

"Él estaba absolutamente enamorado. El Mago sufrió mucho. Le rogaba. Yo soy testigo porque yo le dije no más. Ellos andaban. Tu suegro me dijo que no terminaran", agregó Alvarado, quien además hizo otras acusaciones de grueso calibre.

La reacción de Valdivia: "Si tiene más venga, que jamás en mi vida tuve miedo"

El "Mago", por su parte, publicó en Instagram, solo minutos antes del live de Alvarado, una fuerte defensa a su esposa.

"Señora Alvarado, usted no es nadie para hablar de Daniela. Usted no conoce nuestras vidas. El de los errores fui yo. Tiene que llegar un día en que se canse de hablar de Daniela. La gente tiene que cansarse, porque si hay algo que yo veo en Daniela es el valor que ha tenido de levantarse a pesar de ser apuntada como interesada y otras estupideces más", publicó Valdivia en una extensa carta.

"Siempre me quedé callado en todos estos temas, pero no puedo dejar pasar más estas oportunidades y menos viniendo de tales personas que no merecen mi respeto. Siempre guardé silencio, pero no es suficiente. Si quiere hablar de su live está en su total derecho, pero tiene que ser contra mi o mi padre. Daniela es más una víctima de mis errores", agregó Valdivia.

Finalmente, Valdivia en sus historias remató con burlas por el live de Alvarado y la "instó" a seguir: "Si tiene más venga, que jamás en mi vida tuve miedo"