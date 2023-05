El duro posteo que realizó Jorge Valdivia en medio de nueva polémica con Daniela Aránguiz

Un nuevo round mediático se dio entre el exfutbolista de Colo Colo y de la selección chilena Jorge Valdivia y su otrora esposa Daniela Aránguiz luego de controvertidas declaraciones de la panelista de farándula y la posterior respuesta del hoy comentarista deportivo.

Aránguiz primero se cerró a una posibilidad de volver con Valdivia con ácidos comentarios: "No, qué asco", dijo la exchica Mekano.

Además, aseguró que su exmarido intentó que ella no fuera al programa "Podemos Hablar": "Me lo pidieron, me ofrecieron hasta chin chin (dinero) para no ir al programa. Ahora voy, y voy con todo", explicó en diálogo con el programa "Sígueme y Te Sigo", de TV+.

En respuesta a todo ello, Valdivia usó sus redes sociales para responder: "Dignidad también te hace falta. Y entender que enamorarse otra vez, pucha que es rico", escribió.

Pero Aránguiz no se quedó ahí y publicó conversaciones privadas entre ella y Valdivia, pero también con Maite Orsini.

Y no sólo conversaciones, sino que las fotografías que le envió a la diputada, consistentes en ropa íntima y una crema que habría encontrado en el departamento del exseleccionado nacional.

"Habla de dignidad? jajaja, la fecha", escribió Aránguiz, en una publicación que luego borró. "Ser digna! Prefiero ser limpia", escribió en otro.