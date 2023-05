Futbolista de Palmeiras imitó celebración de Jorge Valdivia: Le hice un homenaje

Palmeiras derrotó a Corinthians por 2-1 en el clásico paulista este fin de semana, pero más allá de lo deportivo en Chile llamó la atención la particular celebración de Raphael Veiga, quien anotó el segundo tanto de su elenco.

Es que Veiga al marcar llevó las manos a sus ojos y simuló un llanto, lo que, indefectiblemente, trajo a la memoria el mismo gesto del "Mago" en 2008, justamente, contra el "Timao".

Referências 🧐🤪 Veiga voltou e se tornou o maior artilheiro do Derby neste século! 🎯 #AvantiPalestra #PALxCOR #CavaleirosDoPalestra pic.twitter.com/icfcWEf46c

El jugador del "Verdao" confirmó después del partido la hipótesis: "Hice un homenaje a Jorge Valdivia. En 2008 yo pagaba la entrada para verlo jugar y por eso imité su celebración hoy contra Corinthians".

En aquella ocasión Valdivia explicó las señas: "Dijeron que Valdivia es un llorón, que llora y llora. ¿Y qué hice?, los dejé llorando. Estoy llorando de alegría".

Na história do clássico!



Veiga marcou e disse que fez chororô em homenagem a Valdivia; relembre as duas comemorações em cima do Corinthians #ge pic.twitter.com/t1Cn8swjlK