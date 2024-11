La respuesta de Jorge Valdivia por presunto incumplimiento a arresto domiciliario

Jorge Valdivia fue denunciado por Carabineros por un supuesto incumplimiento del arresto domiciliario nocturno que se aplicó en medio de una denuncia por presunto abuso sexual.

El Mago arriesga que se revisen las medidas cautelares y así volver a prisión preventiva si es que se llega a comprobar este hecho.

No obstante, el Mago respondió a esta situación que nuevamente lo tiene en el ojo del huracán.

La respuesta de Jorge Valdivia a supuesto incumplimiento de arresto domiciliario

En declaraciones que fueron reproducidas por Radio Cooperativa, Valdivia se defendió: "Llegué a mi casa antes de las diez y estuve toda la noche aquí. No escuché el timbre ni los llamados del conserje, pero no salí del edificio en ningún momento. Han venido entre 20 y 30 veces a fiscalizar, y en todas esas ocasiones he estado. Esta vez simplemente no escuché, pero estaba en mi departamento".

"Afortunadamente hay cámaras en el edificio que muestran que no salí. Si alguien duda de lo que digo, pueden revisarlas", añadió.

"Les di mi número de teléfono a los Carabineros para que, si esto vuelve a ocurrir, me puedan llamar. Así evito que se generen estas situaciones... Que se sepa que he cumplido a rajatabla los horarios", sentenció.