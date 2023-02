Maite Orsini tras palabras de Daniela Aránguiz: No acepto cuestionamientos a lo que hago

La diputada Maite Orsini, recientemente vinculada sentimentalmente con Jorge Valdivia, realizó una declaración pública tras recibir variados mensajes de odio e insultos a través de redes sociales luego de que Daniela Aránguiz, exesposa del jugador, revelara un romance entre la parlamentaria y el exfutbolista de Palmeiras.

"Me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos, pero estoy recibiendo muchos mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público", escribió en un primer párrafo del texto publicado en su cuenta de Instagram.

Luego, aclara que "no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o con quién o quiénes. Me parece un retroceso social el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto".