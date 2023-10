"No es cornuda": Jorge Valdivia defendió a Maite Orsini tras declaraciones de Daniela Aránguiz

Jorge Valdivia volvió a verse involucrado en la polémica entre Daniela Aránguiz y Maite Orsini al salir en defensa de la diputada ante las recientes declaraciones de su exesposa en las que la trató de "cornuda".

Hace unos días atrás Aránguiz dio a entender en el programa Zona de Estrellas que existió una infidelidad de parte del "Mago" en su relación con Orsini, algo que el otrora jugador salió a desmentir.

En sus redes sociales, el campeón de América con la Roja expresó que: "Si cometí errores, ya están enterrados y consecuencias tuve suficientes".

"Pasados los días y después de tantas nuevas conquistas que me sumaron y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, sólo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite no es cornuda", continuo en su descargo.

"Sólo te pido que dejes tranquilas a las personas que no pertenecen a tu mundo de chismes", apuntó contra Aránguiz.