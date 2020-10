"No es más que humo": Jorge Valdivia encaró versiones sobre su posible regreso a Colo Colo

El destacado volante nacional Jorge Valdivia respondió a las versiones que mencionaban sobre su posible regreso a Colo Colo y señaló que no ha tenido contacto con gente del club, pero que tampoco se cierra, más allá de sus conflictos con la dirigencia.

Valdivia, respondió en Instagram a una publicación de Dale Albo en Instagram, y señaló que "ni Mauricio Valenzuela (su representante) ha dicho que yo no volvería estando Anibal (Mosa) y menos alguien del club me ha llamado. Jamás podría cerrarme a volver a la institución por 'x' persona".

"Además, no existe eso de una persona autorizada para hablar por mi. Si hay algo que decir, créanme que lo diría yo, como siempre ha sido. Por ahora no es más que humo venido de no se quien", agregó el "Mago".

Valdivia partió a fines de 2019 del "Cacique" para partir a Monarcas Morelia, que actualmente se llama Mazatlán FC (por su cambio de ciudad), elenco en el que no ha tenido continuidad por contagiarse de Covid-19 y lesiones, por lo que durante los últimos días su nombre sonó en Macul.