Participante de reality dio detalles de un fugaz romance con Jorge Valdivia

Constanza Capelli, participante de un reality, reveló detalles de un fugaz romance que tuvo con el exfutbolista Jorge Valdivia, antes de ingresar al encierro.

En la emisión de este domingo de Gran Hermano de Chilevisión, la jugadora "Coni" señaló que "él se separó, se fue a vivir a un hotel, porque ella (Daniela Aránguiz) lo cachó en una maniobra (infidelidad), se separaron y nosotros nos conocimos justo en ese momento, él estaba solo (sic)".

"Después ocurrió un tema, me dejó plantada, se fue con la otra y yo le dije: 'No me puedes hacer esto, así que chao'", cerró.

Revisa la conversación: