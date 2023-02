"Dibu" Martínez se disculpó con Kylian Mbappé: "No tuve la intención de lastimar a nadie"

El portero argentino, Emiliano Martínez, habló con France Football respecto a los gestos que realizó en Qatar o en las calles de Buenos Aires, burlándose del delantero francés Kylian Mbappé, mientras festejaba la Copa del Mundo 2022 conseguida junto a su selección.

"No tuve la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema", explicó el guardameta.

Así mismo, complementó que el festejo en el camarín no debió ser publicado señalando que: "Lo del vestuario, es cosa del vestuario y nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre (Lionel) Messi. Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra (Kylian) Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks".

UN MINUTO DE SILENCIO PARA MBAPPE pic.twitter.com/AU7bVPwe8o — fodens (@MargchesterCity) December 18, 2022

"Cuando me acerqué a él (Mbappé) le dije que era un placer haber jugado en su contra y que casi gana este partido solo. Tenía la confirmación que tiene un talento inmenso. Cuando Messi pare, estoy seguro que Kylian ganará muchos Balones de Oro", sentenció el "Dibu".