DT de PSG: No creo que Mbappé aproveche esto para dejar el club

El entrenador de París Saint-Germain, Thomas Tuchel, restó importancia al enfrentamiento que mantuvo el sábado con el delantero Kylian Mbappé y se mostró convencido de que eso no llevará a la joven estrella a dejar el club.

"No hay crisis. No estoy enfadado personalmente. Yo soy el entrenador y ellos jugadores muy importantes, a los que necesitamos para ganar partidos. Pero también es necesario controlar al grupo y que no haya división", dijo el entrenador alemán en conferencia de prensa.

Tuchel reconoció que "hay momentos en los que la relación entre un entrenador y un jugador puede ser más difícil" pero se mostró convencido de que Mbappé entendió los motivos "deportivos" a la hora de reemplazarlo ante Montpellier, a los 69 minutos, cuando su equipo ya ganaba por 5-0.

Eso motivó que el atacante se mostrara contrariado y el técnico lo enfrentó.

El técnico trató de restar importancia al incidente y confesó que fue uno de los temas que trataron en la charla colectiva de ayer domingo.

"No creo que aproveche esta situación para dejar el club. Tiene contrato con nosotros, le he explicado los motivos por los que tomé esa decisión", dijo.

Tuchel indicó que, aunque es difícil aceptar para algunos jugadores que tienen que abandonar el campo, "cuando les explicas las razones deportivas lo entienden".

"Decidí que el partido estaba cerrado y que tenía la posibilidad de sacar a Kylian y a Pablo (Sarabia) y dar unos minutos a Mauro (Icardi) y Edinson (Cavani), que se lo merecían", explicó.