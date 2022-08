El viral fastidio de Mbappé: Dejó de correr cuando no le dieron un pase

El delantero francés Kylian Mbappé se hizo viral durante este sábado debido a su discutible actitud en el partido que París Saint-Germain arrolló a Montpellier por 5-2.

Durante el primer tiempo, cuando los capitalinos ganaban 2-0 por un autogol de Falaye Sacko (39') y un tanto de Neymar (43'), el atacante acompañaba un ataque comandado por Vitiña, quien tomó la decisión de entregar el balón a otro compañero.

Esto causó la molestia del galo, que se frenó y realizó un ademán en señal de indignación.

La acción se viralizó rápidamente con críticas hacia el delantero.

PSG también tuvo otro gol de Neymar (51'), uno del propio Mbappé (69') además de una cifra de Renato Sanches. Montpellier contó con las conquistas de Wahbi Kazri, a los 58', y de Enzo Tchato, a los 92'.

Revisa la jugada:

“este no era mi Mbappé, si es así no me interesa” pic.twitter.com/fd192Up4Hw