Exdirector deportivo de PSG: "Creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya"

En una estrevista, Leonardo, otrora seleccionado brasileño y exdirector deportivo de PSG, cargó contra Kylian Mbappé, delantero estrella que desató una ola de reacciones tras anunciar que dejará el cuadro capitalino a mediados de 2024.

"Por el bien de PSG, creo que ha llegado el momento de que se vaya, pase lo que pase. París-Saint-Germain existía antes de Kylian Mbappé y existirá después de él", dijo a L'Equipe.

"Lleva seis años en París y, en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes han ganado la Champions League, ninguno de los cuales contaba con Mbappé en sus filas. Eso significa que es totalmente posible ganar esta competición sin él", agregó.

"Debido a su comportamiento en los dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, no un líder. Es un gran goleador, no un creador de juego. Es difícil construir un equipo a su alrededor", añadió el campeón del mundo en Estados Unidos 1994.

El carioca fue destituido del cargo el pasado 21 de mayo, en medio de un proyecto que tenía a Mbappé como pilar para la construcción de un plantel competitivo. Leonardo expresó que "no tiene rencor" con nadie del club, en el que fue jugador y DT.

En cuanto a Kylian, el espera nuevos aires al cierre de la venidera campaña 2023/24, con especulaciones por el interés de Real Madrid. El atacante se limitó a mencionar anteriormente: "Tengo la convicción íntima de que he nacido para ganar y lo quiero mostrar a todo el mundo".