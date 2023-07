Figura de Real Madrid: Ojalá que venga Mbappé

Rodrygo Goes, delantero internacional brasileño de Real Madrid, mostró su deseo de ver al francés Kyliam Mbappé como refuerzo de los "merengues", aunque confesó que no tiene información sobre lo que ocurrirá akl respecto.

"Real Madrid está fichando bien. Están haciendo un buen trabajo juntando la experiencia de los que ya estamos con chicos para el futuro pero que también van a ayudar mucho en el presente", analizó en el programa Boleiragem de Sport tv Brasil.

"No tengo información sobre Mbappé, vamos a esperar a ver qué pasa. Ojalá venga. Nos va a ayudar mucho, es un crack, pero no sabemos nada", añadió.

En sus vacaciones en Río de Janeiro hay dos temas que todo el mundo pregunta a Rodrygo, la opción de que Mbappé en su equipo y la situación de su entrenador, Carlo Ancelotti, para convertirse en seleccionador de Brasil.

"En Real Madrid es muy complicado porque todos los años se dice que vienen jugadores como Mbappé o Kane. Cuando yo llegué se hablaba mucho de Pogba. No sé lo que pasará", respondió.

"Estoy de vacaciones y todos me preguntan eso (Ancelotti). No sé qué responder. Nosotros bromeábamos porque pensábamos que era algo que no iba a pasar, pero de la nada se convirtió en noticia. Ahora tiene contrato con Real Madrid y ya veremos. Cuando empiece la pretemporada lo primero que voy a hacer es preguntarle si viene a la selección", bromeó.